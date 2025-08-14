Ronnie O'Sullivan - Kyren Wilson na żywo. Relacja live i wynik online snooker

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju snookerowego w Arabii Saudyjskiej. W jednym z hitowych meczów legendarny Ronnie O'Sullivan zmierzy się z Kyrenem Wilsonem.

Niewiele brakowało, a The Rocket pożegnałby się z tym turniejem już w poprzedniej fazie. Chińczyk Chang Bingyu prowadził już bowiem z Anglikiem 5:2, ale ostatecznie O'Sullivan zanotował genialny powrót do tego spotkania i triumfował 6:5.

W ostatnich latach Wilson ma patent na starszego rodaka. Dość powiedzieć, że mistrz świata z 2024 roku wygrała z O'Sullivanem... sześć ostatnich meczów.

Jak będzie tym razem? Czy The Rocket przełamie kiepską passę, jeśli chodzi o starcia z Wilsonem?

