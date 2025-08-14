Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła
Włodarze Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowali, że wzrosły kwoty nagród za mistrzostwa świata. Oznacza to, że czempionat będzie od teraz najlepiej opłacanym finansowo siatkarskim turniejem.
Do tej pory miano najbardziej prestiżowych pod względem finansowym rozgrywek dzierżyła Liga Narodów. Już rok temu włodarze FIVB zapowiadali jednak, że ma się to zmienić.
Teraz ich słowa zostały potwierdzone. FIVB poinformowała, że podjęto decyzję o wzroście nagród dla uczestników siatkarskich mundiali.
Od teraz zdobywcy złotego medalu otrzymają milion dolarów do podziału. Drużyna, która uplasuje się na drugim miejscu, dostanie 500 tysięcy, a brązowi medaliści - 250 tysięcy.
Zmianie uległy również stawki dla zawodników tzw. "drużyny marzeń". MVP mistrzostw świata zainkasuje 100 tysięcy dolarów, a każdy wyróżniony zawodnik - 50 tysięcy.
Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 22 sierpnia - 7 września w Tajlandii. Mężczyźni swój czempionat rozegrają w terminie 12-28 września na Filipinach.