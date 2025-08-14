Straty odrobione! Raków Częstochowa gra dalej w europejskich pucharach
Raków Częstochowa pokonał Maccabi Hajfa w rewanżowym spotkaniu w ramach trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Piłkarze Marka Papszuna wygrali 2:0 i ostatecznie triumfowali w dwumeczu 2:1, tym samym wywalczając awans do decydującej rundy eliminacji.
W pierwszym meczu Raków u siebie przegrał 0:1. Gola na wagę triumfu dla ekipy z Izraela strzelił Ethane Azoulay.
Rewanż został rozegrany w węgierskim Debreczynie. Tuż przed przerwą Raków odrobił straty za sprawą trafienia Petera Baratha.
Początek drugiej połowy i kolejna bardzo dobra wiadomość dla ekipy z Częstochowy - drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył izraelski obrońca Lisav Eissat.
Raków poszedł za ciosem i na kwadrans przed końcem strzelił drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się były napastnik Jagiellonii Białystok Lamine Diaby-Fadiga, wykorzystując rzut karny.
Jak się okazało, trafienie napastnika zapewniło ekipie z Częstochowy dwubramkowe zwycięstwo i tym samym awans do kolejnej rundy eliminacji.
W decydującej fazie eliminacji rywalem Rakowa będzie ekipa Arda Kyrdżali z Bułgarii.
Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)
Bramki: Barath 45+1, Diaby-Fadiga 76 (rzut karny)
Maccabi: Georgij Jermakow – Jelle Bataille (88. Guy Melamed), Abdoulaye Seck, Lisav Eissat, Shon Goldberg - Ethane Azoulay, Goni Naor (78. Lior Kasa), Pierre Cornud (78. Kenneth Saief) – Trivante Stewart, Djordje Jovanovic (60. Iyad Khalali), Dolev Hazizia (78. Ali Mohamed).
Raków: Kacper Trelowski – Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Peter Barath (90+3. Karol Struski), Oskar Repka, Erick Otieno - Michael Ameyaw (86. Adriano Amorim), Patryk Makuch (58. Lamine Diaby-Fadiga), Tomasz Pieńko (86. Jesus Diaz).
Sędzia: Jerome Brisard (Francja).
Żółte kartki – Maccabi Hajfa: Lisav Eissat, Dolev Hazizia, Ethane Azoulay, Shon Goldberg
Czerwona kartka: Eissat 55
Wynik pierwszego meczu: 1:0 dla Maccabi Hajfa Awans: Raków Częstochowa