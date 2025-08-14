Straty odrobione! Raków Częstochowa gra dalej w europejskich pucharach

W pierwszym meczu Raków u siebie przegrał 0:1. Gola na wagę triumfu dla ekipy z Izraela strzelił Ethane Azoulay.

Rewanż został rozegrany w węgierskim Debreczynie. Tuż przed przerwą Raków odrobił straty za sprawą trafienia Petera Baratha.

Początek drugiej połowy i kolejna bardzo dobra wiadomość dla ekipy z Częstochowy - drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył izraelski obrońca Lisav Eissat.

Raków poszedł za ciosem i na kwadrans przed końcem strzelił drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się były napastnik Jagiellonii Białystok Lamine Diaby-Fadiga, wykorzystując rzut karny.

Jak się okazało, trafienie napastnika zapewniło ekipie z Częstochowy dwubramkowe zwycięstwo i tym samym awans do kolejnej rundy eliminacji.

W decydującej fazie eliminacji rywalem Rakowa będzie ekipa Arda Kyrdżali z Bułgarii.

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Bramki: Barath 45+1, Diaby-Fadiga 76 (rzut karny)

Maccabi: Georgij Jermakow – Jelle Bataille (88. Guy Melamed), Abdoulaye Seck, Lisav Eissat, Shon Goldberg - Ethane Azoulay, Goni Naor (78. Lior Kasa), Pierre Cornud (78. Kenneth Saief) – Trivante Stewart, Djordje Jovanovic (60. Iyad Khalali), Dolev Hazizia (78. Ali Mohamed).

Raków: Kacper Trelowski – Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Peter Barath (90+3. Karol Struski), Oskar Repka, Erick Otieno - Michael Ameyaw (86. Adriano Amorim), Patryk Makuch (58. Lamine Diaby-Fadiga), Tomasz Pieńko (86. Jesus Diaz).

Sędzia: Jerome Brisard (Francja).

Żółte kartki – Maccabi Hajfa: Lisav Eissat, Dolev Hazizia, Ethane Azoulay, Shon Goldberg

Czerwona kartka: Eissat 55



Wynik pierwszego meczu: 1:0 dla Maccabi Hajfa Awans: Raków Częstochowa

BS, Polsat Sport