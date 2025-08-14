To nie koniec ogłoszeń! Polka przed kolejnym wyzwaniem w UFC

39-latka spróbuje wrócić na zwycięskie tory po dwóch porażkach z rzędu. Najpierw musiała uznać wyższość Iasmin Lucindo, a następnie Denise Gomes. Wcześniej jednak zapisała na swoim koncie cztery wygrane. Zadanie nie będzie łatwe. Po drugiej stronie oktagonu stanie zawodniczka o 12 lat młodsza, a do tego walcząca przed własną publicznością.

Polastri trafiła do UFC w 2023 roku za sprawą zwycięstwa i dobrego występu w Dana White's Contender Series. Od tamtej pory stoczyła w organizacji trzy walki - dwie przegrała, a jedną wygrała. Jej ostatnią rywalką była Lupita Godinez. Najbliższa przeciwniczka Kowalkiewicz przegrała to starcie jednogłośną decyzją sędziów.

Polsko-brazylijska potyczka znalazła się w karcie walk gali w Rio de Janeiro. W main evencie dojdzie do fenomenalnie zapowiadającego się boju w dywizji lekkiej. Były mistrz i ulubieniec brazylijskiej publiczności Charles Oliveira skrzyżuje rękawice z Rafaelem Fizievem.

Przypomnijmy, że to niejedyne tego dnia ogłoszenie UFC z udziałem reprezentanta Polski. Wcześniej amerykańska organizacja poinformowała, że 4 października na UFC 320 w Las Vegas wystąpi Jakub Wikłacz. Debiutujący w UFC 28-latek zmierzy się z były mistrzem organizacji Bellator Patchym Mixem.