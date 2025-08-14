Linette w poprzedniej rundzie wyeliminowała Jessicę Pegule, która zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA. 33-latka podczas tegorocznego Wimbledonu pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Silniejsza okazała się wówczas Elsa Jacquemot.

Kudiermietowa w swoim meczu pokonała Clarę Tauson. Zmagania na Wimbledonie Rosjanka zakończyła na drugiej rundzie przegrywając z Emmą Navarro.

Linette mierzyła się z Kudiermietowa tylko raz w tegorocznym turnieju WTA w Doha. Lepsza wówczas okazała się Polka.

WTA Cincinnati: Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Kto wygrał? Wynik

Kto wygrał mecz Magda Linette - Weronika Kudiermietowa? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

AK, Polsat Sport