WTA Cincinnati: Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Kto wygrał? Wynik

Tenis

Magda Linette - Weronika Kudiermietowa to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał? Jaki był wynik?

WTA Cincinnati: Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Kto wygrał? Wynik
Fot. PAP
Magda Linette

Linette w poprzedniej rundzie wyeliminowała Jessicę Pegule, która zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA. 33-latka podczas tegorocznego Wimbledonu pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Silniejsza okazała się wówczas Elsa Jacquemot.

 

ZOBACZ TAKŻE: Plan transmisji MŚ U-21 siatkarek

 

Kudiermietowa w swoim meczu pokonała Clarę Tauson. Zmagania na Wimbledonie Rosjanka zakończyła na drugiej rundzie przegrywając z Emmą Navarro. 

 

Linette mierzyła się z Kudiermietowa tylko raz w tegorocznym turnieju WTA w Doha. Lepsza wówczas okazała się Polka.

WTA Cincinnati: Magda Linette - Weronika Kudiermietowa. Kto wygrał? Wynik

Kto wygrał mecz Magda Linette - Weronika Kudiermietowa? Wynik pojawi się w artykule po zakończeniu pojedynku. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWERONIKA KUDIERMIETOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Learner Tien - Reilly Opelka. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 