Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

ZOBACZ TAKŻE: Magda Linette zna już kolejną przeciwniczkę! To z nią zagra w Cincinnati

Świątek w środowe popołudnie zwyciężyła Soranę Cirsteę 6:4, 6:3, wygrywając z doświadczoną Rumunką po raz piąty w karierze. Wcześniej Polka miała "wolny los" w pierwszej rundzie, w drugiej uporała się z Rosjanką Anastazją Potapową 6:1, 6:4, a mecz 1/16 finału z Martą Kostiuk wygrała walkowerem, gdyż Ukrainka wycofała się z turnieju z powodu kontuzji nadgarstka.

Natomiast zajmująca 34. miejsce w światowym rankingu zawodniczka z Moskwy w meczu 1/8 finału pokonała wyżej notowaną rodaczkę, Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6, 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Anna Kalinska na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport