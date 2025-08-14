WTA w Cincinnati: Jasmine Paolini - Barbora Krejcikova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jasmine Paolini - Barbora Krejcikova to spotkanie w ramach 1/8 finnału turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Magda Linette zna już kolejną przeciwniczkę! To z nią zagra w Cincinnati

 

Paolini w poprzednich rundach pokonała Marię Sakkari oraz Ashlyn Krueger. Mecz z Greczynką był bardzo zacięty - oba sety kończyły się tie-breakami, a spotkanie trwało ponad dwie godziny.

 

Krejcikova również dobrze radzi sobie w USA. Z turnieju wyeliminowała Alycię Parks, Ivę Jović, a także kandydatkę do triumfu w całym turnieju - Elinę Switolinę.

 

MR, Polsat Sport
BARBORA KREJCIKOVAJASIMINE PAOLINITENISTURNIEJE ATP I WTAWTA 1000 CINCINNATI

