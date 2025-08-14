Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

Paolini w poprzednich rundach pokonała Marię Sakkari oraz Ashlyn Krueger. Mecz z Greczynką był bardzo zacięty - oba sety kończyły się tie-breakami, a spotkanie trwało ponad dwie godziny.

Krejcikova również dobrze radzi sobie w USA. Z turnieju wyeliminowała Alycię Parks, Ivę Jović, a także kandydatkę do triumfu w całym turnieju - Elinę Switolinę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Barbora Krejcikova na Polsatsport.pl.

