Z piekła do nieba. Cenne zwycięstwo polskich koszykarzy

Wcześniej drużyna trenera Igora Milicica, po tygodniowym zgrupowaniu w Krakowie, poleciała na turniej do włoskiego Trydentu. Tam Polacy ulegli Senegalowi 69:75, a w meczu o 3. miejsce pokonali Islandię 92:90. Później biało-czerwoni w Belgradzie przegrali z Serbami 67:79.

Po powrocie do kraju kadrowicze rozpoczęli treningi w Katowicach, gdzie najpierw przegrali ze Szwedami 82:88, a w rewanżu pokonali ten zespół 74:72.

W spotkaniach ze Szwedami zadebiutował w polskiej kadrze Amerykanin Jordan Loyd, który w poprzednim sezonie grał w drużynie finalisty Euroligi - AS Monaco, a polskie obywatelstwo otrzymał 1 sierpnia.

Nie zagrał już za to Jeremy Sochan. Zawodnik San Antonio Spurs doznał urazu łydki, wykluczającego go z udziału w dalszej części zgrupowania i mistrzostw Europy. Do kadry dołączył syn selekcjonera Igor junior, który w czerwcu podpisał umowę z amerykańskim klubem ligi NBA Philadelphia 76ers.

Młodego Milicica czekają kompleksowe badania medyczne. W czwartkowym meczu nie wystąpił, podobnie jak uczestniczący w rozgrzewce Aleksander Balcerowski, narzekający na drobny uraz.

Gruzini postawili trudne warunki rywalom. Od początku spotkania żywiołowo reagowali na przebieg boiskowych wydarzeń trener gości Aleksandar Dzikic, pokrzykując co chwila do swoich graczy.

Po pierwszej kwarcie jednym punktem prowadzili goście, co wyraźnie ucieszyło kilkuosobową grupkę gruzińskich kibiców. Jeszcze więcej powodów do zadowolenia mieli po drugiej odsłonie, zakończonej celnym rzutem za trzy punkty Aleksandre Mamukelaszwilego.

Wcześniej biało-czerwoni nie zwieńczyli trafieniami kilku swoich dobrych akcji, mieli też kłopot z zablokowaniem pod swoim koszem zawodnika Orlando Magic Gogi Bitadze. W efekcie w połowie spotkania wynik brzmiał 43:51.

Po przerwie Polacy z nawiązką odrobili straty. Po "trójce" Michała Sokołowskiego wyszli na prowadzenie 57:56 i do ostatniej kwarty przystąpili przy stanie 68:66.

Zespół trenera Milicica potrafił w czwartej kwarcie wykorzystać błędy rywali, dobrze bronił, powiększył przewagę i wygrał spotkanie pięcioma punktami.

Polacy rozegrają jeszcze jeden sparing w Sosnowcu - z Finlandią w niedzielę. Na zakończenie przygotowań do Eurobasketu zmierzą się ponownie z drużyną "Suomi" w Helsinkach cztery dni później.

42. edycja mistrzostw Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie będą rozpoczynać o 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Tytułu wywalczonego w Berlinie bronić będzie Hiszpania. Biało-czerwoni w Eurobaskecie 2022 zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. awansując do półfinału.

Polska - Gruzja 94:89 (25:26, 18:25, 25:15, 26:23)

Polska: Michał Michalak 17, Tomasz Gielo 16, Jordan Loyd 15, Mateusz Ponitka 13, Dominik Olejniczak 9, Aleksander Dziewa 8, Michał Sokołowski 5, Kamil Łączyński 5, Przemysław Żołnierewicz 4, Andrzej Pluta 2, Tymoteusz Sternicki 0, Szymon Zapała 0.

Najwięcej punktów dla Gruzji: Giorgi Szermadini 18, Aleksandre Mamukelaszwili 16, Goga Bitadze 14.

KP, PAP