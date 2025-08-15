Mistrzynie świata na kolanach! Włoszki w półfinale siatkarskiego mundialu

To spotkanie miało niezwykłe podłoże sportowe, ale i emocjonalne. Chinki broniły bowiem tytułu wywalczonego dwa lata temu w Meksyku. Wówczas w wielkim finale pokonały... Włoszki. Podium uzupełniły Brazylijki.

Przez pierwsze kilkanaście minut obie reprezentacje toczyły walkę punkt za punkt. Później Włoszki minimalnie "odskoczyły" rywalkom, ale przewagę potrafiły doprowadzić do końca tej partii. Premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 25:23.

W drugim secie przewaga faworytek była już zdecydowanie bardziej widoczna, które serią od 10:9 do 15:19 zapewniły sobie ogromny komfort gry. Wprawdzie Chinki również popisały się zdobyciem kilku punktów z rzędu (19:18), ale w końcówce znów brylowały siatkarki z kraju pizzy i makaronu.

Trzecia odsłona okazała się zwieńczeniem ze strony zawodniczek prowadzonych przez Gaetano Gagliardiego. Od samego początku kontrolowały grę, nie dając przeciwniczkom nawet krzty nadziei na zwycięstwo. W drugiej części tej partii kolejną serią punktową jeszcze dobiły Chinki i sięgnęły po zwycięstwo w całym spotkaniu.

W półfinale MŚ Włoszki zmierzą się z Brazylijkami, które wcześniej wygrały z reprezentacją Argentyny 3:0.

Młodzieżowy mundial w Indonezji rozpoczął się 7 sierpnia. Finał zostanie rozegrany 17 sierpnia.

Włochy - Chiny 3:0 (25:23, 25:19, 25:15)