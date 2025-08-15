ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Carlos Alcaraz zagra z Andriejem Rublowem w ramach ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl.

Alcaraz w poprzedniej rundzie w nieco ponad godzinę uporał się z Lucą Nardim. Hiszpan próbuje dogonić Jannika Sinnera w rankingu ATP, z którym przegrał w finale w tegorocznym Wimbledonie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polka walczyła jak równa z równą z wielką faworytką. Nagle spotkanie przerwano

 

Rublow w ostatnim meczu pokonał Francisco Comesane 2:0. Jego przygodę z tegorocznym Wimbledonem na etapie 1/8 finału zakończył właśnie Carlos Alcaraz.

 
Obaj tenisiści rywalizowali między sobą pięciokrotnie. Dwa razy wygrywał Rublow, trzykrotnie triumfował Alcaraz.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl. 

AK, Polsat Sport
ANDRIEJ RUBLOWCARLOS ALCARAZTENISTURNIEJE ATP I WTA

