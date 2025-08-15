Alcaraz w poprzedniej rundzie w nieco ponad godzinę uporał się z Lucą Nardim. Hiszpan próbuje dogonić Jannika Sinnera w rankingu ATP, z którym przegrał w finale w tegorocznym Wimbledonie.

Rublow w ostatnim meczu pokonał Francisco Comesane 2:0. Jego przygodę z tegorocznym Wimbledonem na etapie 1/8 finału zakończył właśnie Carlos Alcaraz.

Obaj tenisiści rywalizowali między sobą pięciokrotnie. Dwa razy wygrywał Rublow, trzykrotnie triumfował Alcaraz.

AK, Polsat Sport