ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo
Carlos Alcaraz zagra z Andriejem Rublowem w ramach ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl.
Alcaraz w poprzedniej rundzie w nieco ponad godzinę uporał się z Lucą Nardim. Hiszpan próbuje dogonić Jannika Sinnera w rankingu ATP, z którym przegrał w finale w tegorocznym Wimbledonie.
Rublow w ostatnim meczu pokonał Francisco Comesane 2:0. Jego przygodę z tegorocznym Wimbledonem na etapie 1/8 finału zakończył właśnie Carlos Alcaraz.
Obaj tenisiści rywalizowali między sobą pięciokrotnie. Dwa razy wygrywał Rublow, trzykrotnie triumfował Alcaraz.
