Zespół z Łodzi dotychczas zgarnął sześć punktów i plasuje się w środku tabeli. Gorzej drużyna Szymona Grabowskiego prezentowała się dotychczas na wyjazdach. Zawodnicy ulegli Wiśle Kraków 5:0 i Chrobremu Głogów 2:1.

Piłkarze z Mielca słabiej rozpoczęli zmagania na zapleczu Ekstraklasy. Podopieczni Ivana Djurdjevicia polegli z Wisłą Kraków 0:4 i Polonią Warszawa 1:3. W przeciwieństwie do ŁKS-u zawodnicy z Podkarpacia swoje wszystkie punkty zdobyli na stadionach przeciwników. W Pruszkowie wygrali z tamtejszym Zniczem 4:5, a z Górnikiem Łęczna zremisowali 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport