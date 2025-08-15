Betclic 1. Liga: ŁKS Łódź - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

ŁKS Łódź - Stal Mielec to spotkanie w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Stal Mielec na Polsatsport.pl

Zespół z Łodzi dotychczas zgarnął sześć punktów i plasuje się w środku tabeli. Gorzej drużyna Szymona Grabowskiego prezentowała się dotychczas na wyjazdach. Zawodnicy ulegli Wiśle Kraków 5:0 i Chrobremu Głogów 2:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hajto o młodym talencie Jagiellonii. "Każdy chce dorównać Imazowi"

 

Piłkarze z Mielca słabiej rozpoczęli zmagania na zapleczu Ekstraklasy. Podopieczni Ivana Djurdjevicia polegli z Wisłą Kraków 0:4 i Polonią Warszawa 1:3. W przeciwieństwie do ŁKS-u zawodnicy z Podkarpacia swoje wszystkie punkty zdobyli na stadionach przeciwników. W Pruszkowie wygrali z tamtejszym Zniczem 4:5, a z Górnikiem Łęczna zremisowali 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00. 

 

 

MR, Polsat Sport
