Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa podejmie na własnym stadionie Ruch Chorzów w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia - Ruch na Polsatsport.pl

Dwa zwycięstwa Polonii spowodowały awans zespołu na trzecie miejsce w tabeli. W ostatnim meczu podopieczni Mariusza Pawlaka rozgromili na wyjeździe Znicz Pruszków 4:1. 

 

Ruch znacznie gorzej wszedł w nowy sezon. Przez słabe wyniki w pierwszych trzech kolejkach z zespołem pożegnał się Dawid Szulczek. Na jego miejsce po raz trzeci został zatrudniony były szkoleniowiec reprezentacji Polski Waldemar Fornalik. Niebiescy po czterech kolejkach zajmują 13. pozycje w tabeli.

 

W ostatnim meczu pomiędzy tymi zespołami padł remis 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o 20:30. 

AK, Polsat Sport
