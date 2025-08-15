Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo
Polonia Warszawa podejmie na własnym stadionie Ruch Chorzów w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia - Ruch na Polsatsport.pl
Dwa zwycięstwa Polonii spowodowały awans zespołu na trzecie miejsce w tabeli. W ostatnim meczu podopieczni Mariusza Pawlaka rozgromili na wyjeździe Znicz Pruszków 4:1.
Ruch znacznie gorzej wszedł w nowy sezon. Przez słabe wyniki w pierwszych trzech kolejkach z zespołem pożegnał się Dawid Szulczek. Na jego miejsce po raz trzeci został zatrudniony były szkoleniowiec reprezentacji Polski Waldemar Fornalik. Niebiescy po czterech kolejkach zajmują 13. pozycje w tabeli.
W ostatnim meczu pomiędzy tymi zespołami padł remis 1:1.
