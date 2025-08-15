Gauff - Paolini na żywo. Relacja live i wynik online tenis Cincinnati

Coco Gauff - Jasmine Paolini to hitowy ćwierćfinał turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na rozstrzygnięcia podczas prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati, będącego końcówką przygotowań przed wielkoszlemowym US Open.

 

W jednym z ćwierćfinałów Coco Gauff zmierzy się z Jasmine Paolini. W poprzedniej rundzie Amerykanka wyeliminowała inną z Włoszek, Lucię Bronzetti, ogrywając rodaczkę Paolini w dwóch setach.

 

Do tej pory Gauff i Paolini zmierzyły się ze sobą czterokrotnie. Dwa pierwsze mecze wygrała Amerykanka, natomiast dwa ostatnie starcia to triumfy Paolini - bez straty seta kolejno w Stuttgarcie i Rzymie. 

 

Która z tenisistek wyjdzie na prowadzenie po starciu w Cincinnati, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Gauff - Paolini na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
