Gauff - Paolini na żywo. Relacja live i wynik online tenis Cincinnati

Czas na rozstrzygnięcia podczas prestiżowego turnieju WTA w Cincinnati, będącego końcówką przygotowań przed wielkoszlemowym US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice byli w szoku. Świątek i Sabalenka zaskoczyły (WIDEO)

W jednym z ćwierćfinałów Coco Gauff zmierzy się z Jasmine Paolini. W poprzedniej rundzie Amerykanka wyeliminowała inną z Włoszek, Lucię Bronzetti, ogrywając rodaczkę Paolini w dwóch setach.

Do tej pory Gauff i Paolini zmierzyły się ze sobą czterokrotnie. Dwa pierwsze mecze wygrała Amerykanka, natomiast dwa ostatnie starcia to triumfy Paolini - bez straty seta kolejno w Stuttgarcie i Rzymie.

Która z tenisistek wyjdzie na prowadzenie po starciu w Cincinnati, jeśli chodzi o bezpośrednie starcia?

Relacja live i wynik na żywo meczu Gauff - Paolini na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport