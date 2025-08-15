Hajto o młodym talencie Jagiellonii. "Każdy chce dorównać Imazowi"

Po raz kolejny w barwach białostoczan wystąpił 17-letni Oskar Pietuszewski. Zawodnik prezentuje wysoki poziom i jest jednym z odkryć wśród polskich młodych zawodników. W taki sposób o talencie nastoletniego pomocnika wypowiedział się ekspert Polsatu Sport - Tomasz Hajto.

- Każdy chce dorównać Imazowi w Jagiellonii, a szczególnie taki młody Pietruszewski. On chciałby pokazać, że on też umie tak, jak Imaz. A zupełnie wyglądałby sto razy lepiej, jakby w tych sytuacjach na przykład dograł i pokazał: "ja jestem tak świadomy jak Imaz, ja potrafię też dogrywać". Ja tylko wezmę go w obronę. Chłopak ma siedemnaście lat. W jego wieku ważne jest doświadczenie. Zobaczymy za dwa, trzy lata, na jakim on będzie grał poziomie. Trzeba trzymać za niego kciuki bo dzisiaj, on ma siedemnaście lat, gra w Lidze Konferencji, gra w europejskich pucharach. Ja go w ogóle nie krytykuję, ani nie atakuję, tylko mówię, na co musi zwrócić uwagę - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Raków właśnie to ogłosił. Poważne wzmocnienie

Były reprezentant Polski wspomniał o koniecznym rozkładzie sił u tak młodych zawodników.

- Ja po prostu pokazuję, bo jestem doświadczonym byłym piłkarzem, też trenerem, na co musi zwrócić uwagę. Gdy ktoś zaczynał u mnie grać. Mówiłem z przodu ryzykuj, ale nie ryzykuj za każdym razem. Złap sobie balans. Nie idź z każdą akcją do przodu, bo jesteś szybkościowcem, potem nie będziesz miał siły. Wybalansuj to - ocenił.

Oskar Pietuszewski rozegrał w barwach Jagiellonii Białystok siedem spotkań w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Zawodnik według Transfermarkt wyceniany jest na 2.5 miliona euro

Tomasz Hajto z poradą dla Oskara Pietuszewskiego 🔎



„Wyglądałby sto razy lepiej…” pic.twitter.com/i05f2Zh8Gg — Polsat Sport (@polsatsport) August 14, 2025

AK, Polsat Sport