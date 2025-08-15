Idiakez zadowolony po awansie. "Powinienem częściej przyjeżdżać do Polski, bo to jest dla mnie szczęśliwy kraj"

Legioniści już w 16. minucie prowadzili 2:0. Gole strzelili Kameruńczyk Jean-Pierre Nsame i Duńczyk Mileta Rajovic, dla którego było to pierwsze trafienie w barwach Legii.

- Spodziewaliśmy się gorącej atmosfery na stadionie Legii. Ich napastnicy zagrali bardzo dobrze. Legia zapłaciła 3 miliony euro za Rajovica. Wiedzieliśmy, że będziemy grać z gigantem. Bardzo cierpieliśmy. Legia wcześnie strzeliła dwa gole, co wpłynęło na obraz meczu. Kibice mocno wspierali piłkarzy. Jednak po 30 minutach opanowaliśmy sytuację - ocenił Idiakez.

W obliczu wielu kontuzji w zespole trener Edward Iordanescu dokonał kilku zmian. Pierwszy raz za jego kadencji Legia rozpoczęła mecz dwoma napastnikami, a wahadłowi Paweł Wszołek i Ruben Vinagre grali bardzo ofensywnie.

- Legia grała trójką obrońców, ryzykowała i zostawiała dużo przestrzeni na swojej połowie. Dzięki temu udało nam się zdobyć kontaktową bramkę. Dziękuję zawodnikom. Pokazali dziś charakter. Walczyli do końca. Jestem z nich dumny - wyznał trener AEK Larnaka.

Piłkarze AEK dobrze rozpoczęli drugą połowę. W 52. min skrzydłowy Djordje Ivanovic wbiegł w pole karne i strzałem po ziemi pokonał Kacpra Tobiasza, choć piłka przeszła po rękawicy bramkarza Legii.

- Nikt nie lubi przegrywać, ale najważniejszy jest awans. Najtrudniejsze momenty przeżywaliśmy w przerwie. Po utracie dwóch bramek starałem się przekonać piłkarzy, że mogą wykorzystać wolne przestrzenie i strzelić gola. Wprowadziliśmy pewne korekty. Chciałem, żeby piłkarze się uspokoili i uwierzyli w siebie. Sprzyjało nam również szczęście, bo mierzyliśmy się z bardzo dobrym zespołem - powiedział Idiakez.

- Czwarty raz uczestniczę w eliminacjach europejskich pucharów, ale w tym roku mój zespół mierzył się z najbardziej wymagającymi rywalami. Partizan Belgrad i NK Celje również wysoko zawiesiły poprzeczkę. Legia również jest niesamowitym klubem. Wystarczy spojrzeć na ich stadion i kibiców - dodał Hiszpan.

AEK Larnaka zapewnił już sobie udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, ale wciąż może awansować do Ligi Europy.

- To dla nas szczęśliwy moment. Awans do 4. rundy eliminacji LE jest wielkim osiągnięciem. W tym sezonie zagramy w fazie ligowej europejskich pucharów. To wielki sukces dla tego klubu - podkreślił Idiakez.

AEK Larnaka w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z norweskim SK Brann, który wyeliminował szwedzki BK Haecken.

- Teraz cieszymy się ze zwycięstwa nad Legią. O kolejnym rywalu będziemy myśleć od jutra - powiedział hiszpański szkoleniowiec.

W 2021 roku Villarreal wygrał z Manchesterem United w finale Ligi Europy, który był rozgrywany w Gdańsku. Idiakez był wówczas asystentem Unaia Emery'ego, który prowadził hiszpański klub.

- Może powinienem częściej przyjeżdżać do Polski, bo to jest dla mnie szczęśliwy kraj. Odniosłem tu kolejny sukces. Nasi piłkarze spisali się znakomicie. Jestem zadowolony ze składu, który posiadam - zakończył Idiakez.

MR, PAP