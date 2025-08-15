Magazyn Olimpijski - 16.08. Transmisja TV i stream online

Wiodącym tematem kolejnego Magazynu Olimpijskiego będą trwające World Games 2025 oraz imponujący dorobek reprezentantów Polski, szczególnie w zawodach rozgrywanych w basenie. Gośćmi Marty Ćwiertniewicz będą złoty i srebrny medalista w pływaniu z płetwami - Szymon Kropidłowski oraz brązowa medalistka we freedivingu - Magdalena Solich-Talanda, którzy przyjadą do nas prosto z Chin.

Posłuchamy również wypowiedzi dwukrotnego mistrza Igrzysk Światowych Mateusza Maliny oraz złotej i srebrnej medalistki w tej ostatniej dyscyplinie - Julii Kozerskiej.



Odwiedzimy też naszych panczenistów, którzy szlifują formę na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oraz... podzielimy się tortem z okazji 25-tych urodzin Polsatu Sport.



Magazyn Olimpijski w sobotę o 09.50 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.