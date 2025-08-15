MotoGP na żywo. GP Austrii transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
Przed nami kolejny wyścig MotoGP w tym sezonie. Tym razem zawodnicy rywalizować będą na austriackim torze Red Bull Ring. Transmisja Transmisja TV i stream online GP Austrii na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go.
Kibice MotoGP już zacierają ręce na kolejny wyścig w tym sezonie. W dniach 15-17 sierpnia przeniesiemy się do naszego sąsiada - Austrii. To właśnie tam, na torze Red Bull Ring w Spielberg, pojawią się największe gwiazdy MotoGP.
ZOBACZ TAKŻE: Marczyk i Gospodarczyk najlepsi w Rzeszowie
Zmagania w Austrii rozpoczniemy już w piątek. Moment, na który czekają wszyscy kibice, czyli ostateczny wyścig, odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia. Oczywiście wszystkie zmagania podczas tego weekendu będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Czy tym razem ponownie swoją jazdą zachwyci nas Marc Marquez? Warto przypomnieć, że Hiszpan w tym sezonie zebrał już w sumie 381 punktów, wygrywając aż osiem wyścigów.
Transmisje z GP Austrii na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz online na Polsat Box Go.
Przejdź na Polsatsport.pl