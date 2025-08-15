Kibice MotoGP już zacierają ręce na kolejny wyścig w tym sezonie. W dniach 15-17 sierpnia przeniesiemy się do naszego sąsiada - Austrii. To właśnie tam, na torze Red Bull Ring w Spielberg, pojawią się największe gwiazdy MotoGP.

Zmagania w Austrii rozpoczniemy już w piątek. Moment, na który czekają wszyscy kibice, czyli ostateczny wyścig, odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia. Oczywiście wszystkie zmagania podczas tego weekendu będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Czy tym razem ponownie swoją jazdą zachwyci nas Marc Marquez? Warto przypomnieć, że Hiszpan w tym sezonie zebrał już w sumie 381 punktów, wygrywając aż osiem wyścigów.

Transmisje z GP Austrii na sportowych antenach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz online na Polsat Box Go.

Polsat Sport