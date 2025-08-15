MŚ siatkarzy U-21: Gdzie oglądać mecze Polaków?
Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 awansowała na mistrzostwa świata. Impreza odbędzie się w chińskim Jiangmen. Kiedy mecze Polaków? O której godzinie? Gdzie oglądać transmisje?
Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach (złoto Ligi Narodów), czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Już 21 sierpnia w Jiangmen ruszają mistrzostwa świata w siatkówce do lat 21.
Szkoleniowcem naszej reprezentacji jest Piotr Graban, do niedawna trener PGE Projektu Warszawa.
- Nie przychodziłbym tu, jeśli nie wierzyłbym w tę grupę i wiem, że te chłopaki są głodne sukcesów i na pewno mają argumenty, żeby walczyć o medale. Do osiągania takich celów potrzebna jest intensywna praca i właściwa selekcja - mówił selekcjoner w rozmowie z oficjalnym serwisem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Biało-Czerwoni trafili do grupy B. Ich rywalami będą Portoryko, Korea Południowa, Kanada, Kazachstan i Iran.
MŚ siatkarzy U-21: Gdzie obejrzeć mecze Polaków?
21 sierpnia: Polska - Portoryko, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go
22 sierpnia: Polska - Korea Południowa, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go
23 sierpnia: Polska - Kanada, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go
25 sierpnia: Polska - Kazachstan, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go
26 sierpnia: Polska - Iran, 4:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go