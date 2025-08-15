Po wielkim sukcesie seniorskiej reprezentacji Polski w Chinach (złoto Ligi Narodów), czas na rozgrywki młodszych kadrowiczów. Już 21 sierpnia w Jiangmen ruszają mistrzostwa świata w siatkówce do lat 21.

ZOBACZ TAKŻE: Polka odwróciła losy ćwierćfinału LN, a teraz taka informacja. Siatkarka nie jedzie na MŚ!



Szkoleniowcem naszej reprezentacji jest Piotr Graban, do niedawna trener PGE Projektu Warszawa.



- Nie przychodziłbym tu, jeśli nie wierzyłbym w tę grupę i wiem, że te chłopaki są głodne sukcesów i na pewno mają argumenty, żeby walczyć o medale. Do osiągania takich celów potrzebna jest intensywna praca i właściwa selekcja - mówił selekcjoner w rozmowie z oficjalnym serwisem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



Biało-Czerwoni trafili do grupy B. Ich rywalami będą Portoryko, Korea Południowa, Kanada, Kazachstan i Iran.

MŚ siatkarzy U-21: Gdzie obejrzeć mecze Polaków?

21 sierpnia: Polska - Portoryko, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

22 sierpnia: Polska - Korea Południowa, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

23 sierpnia: Polska - Kanada, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

25 sierpnia: Polska - Kazachstan, 7:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

26 sierpnia: Polska - Iran, 4:50 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go