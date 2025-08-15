MŚ siatkarzy U-21: Terminarz. Kiedy mecze?
W mistrzostwach świata siatkarzy U-21 udział biorą 24 reprezentacje. Wśród nich jest także kadra Polski. Sprawdź terminarz imprezy. Kiedy mecze? O której godzinie?
Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana będą jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. Trafili oni do grupy B. Ich rywalami będą: Portoryko, Korea Południowa, Kanada, Kazachstan i Iran.
Warto dodać, że Irańczycy to obrońcy tytułu. Przed dwoma laty zespół z Azji Zachodniej sięgnął po triumf podczas turnieju rozgrywanego w Bahrajnie. W wielkim finale zespół pokonał Włochów. Polacy uplasowali się wówczas na piątym miejscu.
W tym roku organizatorem turnieju są Chiny, a dokładniej rzecz ujmując - miasto Jangmen.
MŚ siatkarzy U-21. Terminarz fazy grupowej
21 sierpnia:
5:00 Stany Zjednoczone - Tajlandia
5:00 Iran - Kazachstan
5:00 Bułgaria - Kuba
8:00 Chiny - Turcja
8:00 Polska - Portoryko
8:00 Brazylia - Japonia
11:00 Egipt - Maroko
11:00 Kanada - Korea Południowa
11:00 Czechy - Kolumbia
14:00 Włochy - Indonezja
14:00 Tunezja - Francja
14:00 Argentyna - Ukraina