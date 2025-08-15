MŚ siatkarzy U-21: Terminarz. Kiedy mecze?

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana będą jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. Trafili oni do grupy B. Ich rywalami będą: Portoryko, Korea Południowa, Kanada, Kazachstan i Iran.

Warto dodać, że Irańczycy to obrońcy tytułu. Przed dwoma laty zespół z Azji Zachodniej sięgnął po triumf podczas turnieju rozgrywanego w Bahrajnie. W wielkim finale zespół pokonał Włochów. Polacy uplasowali się wówczas na piątym miejscu.

W tym roku organizatorem turnieju są Chiny, a dokładniej rzecz ujmując - miasto Jangmen.

MŚ siatkarzy U-21. Terminarz fazy grupowej

21 sierpnia:

5:00 Stany Zjednoczone - Tajlandia

5:00 Iran - Kazachstan

5:00 Bułgaria - Kuba

8:00 Chiny - Turcja

8:00 Polska - Portoryko

8:00 Brazylia - Japonia

11:00 Egipt - Maroko

11:00 Kanada - Korea Południowa

11:00 Czechy - Kolumbia

14:00 Włochy - Indonezja

14:00 Tunezja - Francja

14:00 Argentyna - Ukraina