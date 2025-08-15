Nowy klub reprezentanta Polski. To była drużyna Krychowiaka

Piłka nożna

Jedenastokrotny reprezentant Polski Krystian Bielik przeszedł z Birmingham City do West Bromwich Albion - poinformowały oba kluby występujące na zapleczu angielskiej ekstraklasy. 27-letni piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28. Kwoty transferu nie ujawniono.

Fot. PAP
Krystian Bielik z nowym klubem

- Albion to wielki klub i naprawdę ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że będę mógł w nim grać. Championship to jedna z najtrudniejszych lig, trzeba być w niej gotowym na wszystko, czujnym i w dobrej formie, silnym fizycznie i psychicznie. Dla mnie to nic nowego, bo robię to już od dawna - powiedział mogący grać jako obrońca lub pomocnik Bielik, cytowany na oficjalnej stronie WBA.

 

Ciekawostką jest to, że w przeszłości West Bromwich Albion występował już inny polski pomocnik defensywny Grzegorz Krychowiak, który został  wypożyczony z PSG w sezonie 2017/18. Rozegrał tam 27. spotkań notując dwie asysty.

 

Polak ma za sobą już ponad 100 meczów na tym poziomie rozgrywek. W pierwszej kolejce tego sezonu, w spotkaniu Birmingham City z Ipswich Town (1:1), był rezerwowym. Z kolei w starciu z Sheffield United w Pucharze Ligi (2:1) nie było go w kadrze.

 

West Brom rozpoczął sezon 2025/26 od zwycięstwa u siebie nad Blackburn Rovers 1:0.

KJ, PAP
