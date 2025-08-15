Oficjalnie! Gwiazda Lecha Poznań opuściła PKO BP Ekstraklasę

Piłka nożna

Pomocnik Lecha Afonso Sousa opuścił Lecha Poznań i przeszedł do tureckiego Samsunsporu na zasadzie transferu definitywnego - poinformował klub ze stolicy Wielkopolski. 25-letni piłkarz spędził w poznańskim zespole trzy lata.

Oficjalnie! Gwiazda Lecha Poznań opuściła PKO BP Ekstraklasę
fot. Cyfrasport
Afonso Sousa

Sousa do „Kolejorza” trafił latem 2022 roku, krótko po zdobyciu przez klub mistrzostwa Polski. Zadebiutował 9 lipca 2022 w starciu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa (0:2). W trakcie trzech lat rozegrał w niebiesko-białych barwach 91 meczów, w których strzelił 20 goli i zaliczył 11 asyst.

 

W sezonie 2024/2025, w którym Lech wywalczył mistrzostwo kraju, Portugalczyk był jednym z liderów zespołu. W 31 meczach ligowych strzelił 13 goli i dorzucił sześć asyst. Na gali ekstraklasy kończącej sezon został wybrany najlepszym pomocnikiem.

