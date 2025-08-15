Oficjalnie! Gwiazda Lecha Poznań opuściła PKO BP Ekstraklasę

Sousa do „Kolejorza” trafił latem 2022 roku, krótko po zdobyciu przez klub mistrzostwa Polski. Zadebiutował 9 lipca 2022 w starciu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa (0:2). W trakcie trzech lat rozegrał w niebiesko-białych barwach 91 meczów, w których strzelił 20 goli i zaliczył 11 asyst.

W sezonie 2024/2025, w którym Lech wywalczył mistrzostwo kraju, Portugalczyk był jednym z liderów zespołu. W 31 meczach ligowych strzelił 13 goli i dorzucił sześć asyst. Na gali ekstraklasy kończącej sezon został wybrany najlepszym pomocnikiem.

BS, PAP