Turniej towarzyski w Płocku. Gdzie obejrzeć mecze ORLEN Wisły Płock? Transmisja TV i stream online

Wisła przygotowuje się do Orlen Superpucharu Polski, gdzie podejmie odwiecznego rywala Industrię Kielce. W pierwszej edycji w roku 2024 popularna "Iskiereczka" przegrała z Płockiem wynikiem 23:27.

Superpuchar Polski w piłce ręcznej już 30 sierpnia! Hitowe starcia w łódzkiej Atlas Arenie

Zespół z Płocka przed sezonem znacząco się wzmocnił, do klubu przyszedł między innymi Melvyn Richardson czy powracający do Wisły Sergei Kosorotov. Mistrzowie Polski na pewno będą chcieli sprawdzić swoje przygotowanie do sezonu oraz ocenić, jak wprowadzili się nowi zawodnicy.

Wiślacy już w piątek 15 sierpnia o godzinie 18:00 podejmą Lipsk. Niemiecka ekipa ostatniego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Zespół zajął dopiero 11. miejsce w tabeli Bundesligi. W Lipsku od wielu lat występuję obrotowy reprezentacji Polski Maciej Gębala.

Następne spotkanie podopieczni Xaviera Sabate rozegrają w niedzielę z duńskim Holstebro. W zeszłym sezonie w półfinale rozgrywek Herre Handbold Ligaen przeciwnicy płocczan przegrali w półfinale play offów ze zwycięzcą rozgrywek Aalborgiem.

Transmisje z turnieju towarzyskiego w Płocku na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Plan transmisji turnieju:

15.08.2025. ORLEN Wisła Płock - SC DHFK Lipsk - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, godzina: 18:00

16.08.2025. SC DHfK Lipsk - TTH Holstebro - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, godzina: 16:30

17.08.2025. ORLEN Wisła Płock - TTH Holstebro - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, godzina 15:00

KJ, Polsat Sport