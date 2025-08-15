PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Cracovia - Widzew Łódź to spotkanie w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Widzew Łódź na Polsatsport.pl
Polska liga rozpędza się z każdą kolejką. Cracovia i Widzew zgromadziły dotychczas po siedem punktów i znajdują się w górnej części tabeli.
Widzew w ostatnim spotkaniu zremisował z liderem tabeli - Wisłą Płock. Bramkę dla łodzian zdobył Juljan Shehu. Wcześniej podopieczni Željko Sopicia pokonali Zagłębie Lubin i GKS Katowice, a nieznaczną porażkę zaliczyli z Jagiellonią Białystok.
Natomiast Cracovia w swoim ostatnim starciu uległa w emocjonującym spotkaniu Jagiellonii 2:5. Poprzednie spotkania "Pasów" kończyły się po myśli szkoleniowca Luki Elsnera. Jego piłkarze zwyciężyli z Lechem Poznań oraz Bruk-Bet Termalicą Niecieczą, a starcie z Lechią Gdańsk zakończyło się remisem.
Początek w piątek o 20:30.