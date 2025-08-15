PKO BP Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
Zagłębie Lubin zagra na własnym stadionie z Lechia Gdańsk w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl.
Ostatnie spotkanie Zagłębia zakończyło się remisem z Koroną Kielce. Miedziowi nie wygrali w tym sezonie żadnego spotkania. Podopieczni Marcina Włodarskiego zajmują 15. miejsce w tabeli z dorobkiem dwóch punktów.
ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczny transparent izraelskich kibiców na meczu Rakowa! Polskie władze domagają się kar
Lechia Gdańsk ciągle zajmuje ostatnią pozycję w tabeli z ujemnym stanem punktowym. Spowodowane jest to karą nałożoną na klub za nieścisłości finansowe. W poprzednim spotkaniu lechitów padł grad goli. Gdańszczanie zremisowali z Motorem Lublin 3:3.
W zeszłym sezonie oba zespoły spotkały się dwukrotnie. Raz padł remis, a raz wygrywał zespół z Gdańska.
Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl