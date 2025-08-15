Polały się łzy. Polskie siatkarki poza strefą medalową

Polki świetnie zaczęły zmagania w Azji. W fazie grupowej zajęły pierwsze miejsce, zaliczając cztery zwycięstwa bez straty seta - z Egiptem, Turcją, Algierią i Czechami. Jedyna porażka podopiecznym Miłosza Majki przytrafiła się z Włoszkami 2:3.

- Turniej zaczęłyśmy bardzo dobrze, wyszłyśmy z grupy z pierwszego miejsca i bardzo pozytywnie nas to nastawiło. Wyszłyśmy z jeszcze większą energią na mecz z Portoryko i teraz też chciałyśmy zagrać tak samo. Niestety, przeciwnik był dużo mocniejszy i nie udało się. Musimy to przemyśleć i nastawić się na kolejne mecze - stwierdziła Adamczyk.

- Jest to dla nas naprawdę olbrzymi zawód, bo miałyśmy aspiracje na medal i wyższe miejsce. Jest to dla nas trudna sytuacja, szczególnie, że wyszłyśmy z naszej grupy z pierwszego miejsca. Jest to przykre, że zawarzyły nasze błędy. Musimy to jeszcze wszyscy przemyśleć, co zadecydowało, żeby poprawić to na dalszą fazę turnieju. Będziemy dalej walczyć, aby skończyć z jak najwyższym miejscem - powiedziała Suska.

