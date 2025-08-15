Półfinały siatkarskich mistrzostw świata. Kto zagra o medale?
Poznaliśmy cztery drużyny, które zagrają o medale podczas mistrzostw świata do lat 21, jeśli chodzi o zmagania siatkarek. Które reprezentacje wywalczyły awans do półfinałów?
Za nami ćwierćfinałowe starcia podczas mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Niestety - swój ćwierćfinał przegrała reprezentacja Polski. Młode polskie siatkarki przegrały z Bułgarią i zagrają o miejsca 5-8.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła
Kto oprócz Bułgarek zagra o medale? Ich rywalkami będą Japonki. W drugiej półfinałowej parze o awans do wielkiego finału powalczą Brazylia oraz Włochy.
Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.
Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.
Półfinały siatkarskich MŚ. Kto zagra o medale?
Brazylia - Włochy
Bułgaria - JaponiaPrzejdź na Polsatsport.pl