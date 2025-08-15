Półfinały siatkarskich mistrzostw świata. Kto zagra o medale?

Za nami ćwierćfinałowe starcia podczas mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Niestety - swój ćwierćfinał przegrała reprezentacja Polski. Młode polskie siatkarki przegrały z Bułgarią i zagrają o miejsca 5-8.

Kto oprócz Bułgarek zagra o medale? Ich rywalkami będą Japonki. W drugiej półfinałowej parze o awans do wielkiego finału powalczą Brazylia oraz Włochy.

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

Półfinały siatkarskich MŚ. Kto zagra o medale?

Brazylia - Włochy

Bułgaria - Japonia

BS, Polsat Sport