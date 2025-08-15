Polka odwróciła losy ćwierćfinału LN, a teraz taka informacja. Siatkarka nie jedzie na MŚ!

Biało-Czerwone rywalizację na mistrzostwach świata zainaugurują 23 sierpnia meczem z Wietnamem. Później zmierzą się z Kenijkami i Niemkami. Terminarz spotkań Polek można odnaleźć TUTAJ.

Mimo że do startu turnieju pozostało jeszcze trochę czasu, selekcjoner Polek Stefano Lavarini zdecydował, że jego drużyna uda się do Azji nieco wcześniej. Drużyna poleciała do Japonii, gdzie odbędzie się ostatnie zgrupowanie przed czempionatem. Polskie siatkarki rozegrają tam także sparingi z reprezentantkami Japonii.

W mediach społecznościowych wielu z reprezentantek Polski znalazły się zdjęcia z podróży. Wynika z nich, że do Azji nie poleciała Alicja Grabka. W zamian powołana została Marlena Kowalewska. Na temat zmian kadrowych trener Biało-Czerwonych wypowiedział się w rozmowie z Adrianem Brzozowskim z Polsatu Sport. Wywiad z włoskim szkoleniowcem można zobaczyć TUTAJ.

Przypomnijmy, że Grabka była jedną z bohaterek ćwierćfinału Ligi Narodów. W meczu z Chinkami zastąpiła gorzej tego dnia dysponowaną Katarzynę Wenerską, a Biało-Czerwone wygrały całe spotkanie, mimo że przegrywały już 1:2 w setach. Finalnie Polki zdobyły brązowe medale tej imprezy.

27-letnia Grabka była w kadrze od początku sezonu. Kowalewska z kolei nie grała z Lidze Narodów z powodów zdrowotnych.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Tytułu wywalczonego przed trzema laty będą broniły Serbki.

KP, Polsat Sport