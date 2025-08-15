Polscy siatkarze w ćwierćfinale turnieju w Montrealu

Siatkówka

Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl awansowali do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Montrealu. Polacy wygrali w swojej grupie dwa spotkania, a ich ostatni rywale - Katarczycy Cherif Younousse i Ahmed Tijan - wycofali się z rywalizacji.

Polscy siatkarze w ćwierćfinale turnieju w Montrealu
Fot. PAP
Bartosz Łosiak i Michał Bryl

Łosiak i Bryl na początek zmagań w Montrealu wygrali z Niemcami Paulem Henningiem i Lui Wuestem 2:0 (21:11, 21:11). W swoim drugim meczu grupy C pokonali natomiast Australijczyków Izara Carrachera i Marka Nicolaidisa 2:0 (21:14, 21:17).

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła

 

W ostatnim spotkaniu w piątek mieli się zmierzyć z Cherifem i Ahmedem, jednak Katarczycy wycofali się z rozgrywek z powodu kontuzji odniesionej przez drugiego z wymienionych siatkarzy, więc Polacy otrzymali walkowera. Z kompletem zwycięstw awansowali bezpośrednio do ćwierćfinału.

 

Na swoich kolejnych rywali Biało-Czerwoni będą musieli poczekać do zakończenia fazy grupowej, a także na rozegranie baraży o awans do najlepszej ósemki, w których walczyć będą duety z miejsc 2-3 z każdej grupy.

 

Bryl i Łosiak są jedynymi reprezentantami Polski, którzy biorą udział w turnieju w Kanadzie.

AK, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ ŁOSIAKMICHAŁ BRYLSIATKÓWKA PLAŻOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 