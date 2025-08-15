Polscy siatkarze w ćwierćfinale turnieju w Montrealu

Łosiak i Bryl na początek zmagań w Montrealu wygrali z Niemcami Paulem Henningiem i Lui Wuestem 2:0 (21:11, 21:11). W swoim drugim meczu grupy C pokonali natomiast Australijczyków Izara Carrachera i Marka Nicolaidisa 2:0 (21:14, 21:17).

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła

W ostatnim spotkaniu w piątek mieli się zmierzyć z Cherifem i Ahmedem, jednak Katarczycy wycofali się z rozgrywek z powodu kontuzji odniesionej przez drugiego z wymienionych siatkarzy, więc Polacy otrzymali walkowera. Z kompletem zwycięstw awansowali bezpośrednio do ćwierćfinału.

Na swoich kolejnych rywali Biało-Czerwoni będą musieli poczekać do zakończenia fazy grupowej, a także na rozegranie baraży o awans do najlepszej ósemki, w których walczyć będą duety z miejsc 2-3 z każdej grupy.

Bryl i Łosiak są jedynymi reprezentantami Polski, którzy biorą udział w turnieju w Kanadzie.

AK, PAP