Polska - Turcja. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał na MŚ w siatkówkę?
Polska - Turcja, czyli czas na kolejne spotkanie polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Turcja? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek w meczu z Turcją?
Przed polskimi siatkarkami rywalizacja o miejsca 5-8 podczas tegorocznych MŚ do lat 21. W ćwierćfinale Polki musiały uznać wyższość Bułgarek i nie zagrają o medale tej imprezy.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie mistrzostwa świata za pasem, a tu taka informacja! FIVB ogłosiła
Oprócz Polski i Turcji, o miejsca 5-8 grają także Argentyna i Chiny.
Polska i Turcja zmierzyły się już podczas tego turnieju w fazie grupowej. Polki pewnie wygrały bez straty seta.
Polska - Turcja. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
Wynik meczu Polska - Turcja poznamy w sobotę 16 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Turcja w siatkówkę, przekonamy się w godzinach porannych - początek o godzinie 08.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl