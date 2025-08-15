Portugalski talent dołącza do Legii. Wielkie wzmocnienie warszawskiego klubu

Henrique Miguel Sousa Arreiol rozwijał karierę piłkarską w akademii Sportingu Lizbona, a później awansował do pierwszej drużyny tego klubu. W minionym sezonie rozegrał trzy mecze w portugalskiej ekstraklasie.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do klubu z taką historią. Bardzo dobrze czuję się z piłką i określiłbym siebie jako technicznego piłkarza. Dobrze czuję się też w pojedynkach siłowych, dzięki czemu odpowiednio sprawdzam się zarówno w ataku, jak i w obronie - powiedział Arreiol, cytowany na stronie klubu z Łazienkowskiej.

W Legii nie ukrywają, że pozyskanie 20-letniego Portugalczyka to również inwestycja w przyszłość.

- Jest to kreatywny zawodnik, który gra na pozycji defensywnego pomocnika, ale może też występować jako kreatywna ósemka. Tym transferem chcieliśmy pomyśleć trochę o przyszłości i pozyskać piłkarza, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla zespołu, jak i dla klubu - przyznał dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

Trwa zatem ofensywa transferowa zdobywców Pucharu Polski. Dzień wcześniej Legia pozyskała 30-letniego pomocnika Damiana Szymańskiego, 18-krotnego reprezentanta kraju.

W czwartkowy wieczór piłkarze Legii wygrali u siebie z AEK Larnaka 2:1 w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy, ale ponieważ wcześniej ulegli na Cyprze aż 1:4, odpadli z tych rozgrywek. Teraz wystąpią w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, ich rywalem będzie szkocki Hibernian.

KJ, PAP