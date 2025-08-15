Portugalski talent dołącza do Legii. Wielkie wzmocnienie warszawskiego klubu

Piłka nożna

Portugalczyk Henrique Arreiol podpisał kontrakt z Legią do 2029 roku - poinformował warszawski klub. 20-letni piłkarz, występujący na pozycji defensywnego pomocnika, grał ostatnio w Sportingu Lizbona.

Portugalski talent dołącza do Legii. Wielkie wzmocnienie warszawskiego klubu
Fot. PAP
Legia Warszawa

Henrique Miguel Sousa Arreiol rozwijał karierę piłkarską w akademii Sportingu Lizbona, a później awansował do pierwszej drużyny tego klubu. W minionym sezonie rozegrał trzy mecze w portugalskiej ekstraklasie.

 

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do klubu z taką historią. Bardzo dobrze czuję się z piłką i określiłbym siebie jako technicznego piłkarza. Dobrze czuję się też w pojedynkach siłowych, dzięki czemu odpowiednio sprawdzam się zarówno w ataku, jak i w obronie - powiedział Arreiol, cytowany na stronie klubu z Łazienkowskiej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczny transparent izraelskich kibiców na meczu Rakowa! Polskie władze domagają się kar

 

W Legii nie ukrywają, że pozyskanie 20-letniego Portugalczyka to również inwestycja w przyszłość.

 

- Jest to kreatywny zawodnik, który gra na pozycji defensywnego pomocnika, ale może też występować jako kreatywna ósemka. Tym transferem chcieliśmy pomyśleć trochę o przyszłości i pozyskać piłkarza, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla zespołu, jak i dla klubu - przyznał dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

 

Trwa zatem ofensywa transferowa zdobywców Pucharu Polski. Dzień wcześniej Legia pozyskała 30-letniego pomocnika Damiana Szymańskiego, 18-krotnego reprezentanta kraju.

 

W czwartkowy wieczór piłkarze Legii wygrali u siebie z AEK Larnaka 2:1 w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy, ale ponieważ wcześniej ulegli na Cyprze aż 1:4, odpadli z tych rozgrywek. Teraz wystąpią w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, ich rywalem będzie szkocki Hibernian. 

KJ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALEGIA WARSZAWAPIŁKA NOŻNASPORTING LIZBONATRANSFER
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Karol Świderski: Bardzo chciałbym być w kadrze
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 