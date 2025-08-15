Ronnie O'Sullivan - Chris Wakelin na żywo. Relacja live i wynik online snooker Arabia Saudyjska

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju snookerowego w Arabii Saudyjskiej. W półfinałowym starciu O'Sullivan zmierzy się z Wakelinem.

Niewiele brakowało, a The Rocket pożegnałby się z tym turniejem już w poprzednich fazach. W 1/8 finału Chińczyk Chang Bingyu prowadził już bowiem z Anglikiem 5:2, ale ostatecznie O'Sullivan zanotował genialny powrót do tego spotkania i triumfował 6:5.

Bardzo podobny przebieg miało ćwierćfinałowe starcie O'Sullivana z Kyrenem Wilsonem. Młodszy z Anglików prowadził 5:3, ale następnie przegrał trzy partie z rzędu i ostatecznie to The Rocket zameldował się w najlepszej czwórce turnieju.

W finale na triumfatora meczu O'Sullivan - Wakelin czeka już Australijczyk Neil Robertson.

