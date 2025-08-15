Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Niesamowite, co zrobił 49-latek

W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że O'Sullivan nie jest w najlepszej formie. Anglik opuszczał wiele turniejów i niektórzy spekulowali nawet, że być może siedmiokrotny mistrz świata lada chwila zdecyduje się na zakończenie kariery.

Ostatecznie niespełna 50-letni O'Sullivan zaczął kolejny sezon jako profesjonalista i rywalizuje właśnie w Saudi Arabia Masters. Kilkukrotnie podczas tej imprezy był w sporych tarapatach - niewiele brakowało, a The Rocket pożegnałby się z tym turniejem już w poprzednich fazach. W 1/8 finału Chińczyk Chang Bingyu prowadził już bowiem z Anglikiem 5:2, ale ostatecznie O'Sullivan zanotował genialny powrót do tego spotkania i triumfował 6:5.

Bardzo podobny przebieg miało ćwierćfinałowe starcie O'Sullivana z Kyrenem Wilsonem. Młodszy z Anglików prowadził 5:3, ale następnie przegrał trzy partie z rzędu i ostatecznie to The Rocket zameldował się w najlepszej czwórce turnieju.

W półfinałowym starciu z Wakelinem legendarny Anglik dokonał wręcz niemożliwego. Wbił bowiem... dwa breaki maksymalne, czyli takie w wysokości 147 punktów. To dopiero drugi taki przypadek w historii snookera - pierwszy zrobił to Jackson Page w kwietniu tego roku.

Finałowym rywalem lepszego z meczu O'Sullivan - Wakelin będzie Australijczyk Neil Robertson.