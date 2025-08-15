Jagiellonia z awansem! "Polski Nagelsmann" zabrał głos

- Kluczowe jest dla nas to, że awansowaliśmy - podkreślił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec po meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z duńskim Silkeborgiem IF. Jego piłkarze zremisowali u siebie 2:2, a wcześniej w Danii zwyciężyli 1:0.



Bramka na 2:2 padła w doliczonym czasie gry, po rzucie wolnym pośrednim podyktowanym za złapanie piłki przez bramkarza białostoczan Sławomira Abramowicza po podaniu od jednego z graczy z pola.

ZOBACZ TAKŻE: Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Kiedy mecz? O której godzinie?

- Musimy patrzeć na wynik tego dwumeczu przez pryzmat 180 minut, które spędziliśmy na boisku, a nie ostatnich dziesięciu, które wiemy, że pewnie zachwiały trochę obraz tego wszystkiego - mówił trener Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej.

Białostoczanie prowadzili do przerwy 2:0, również w drugiej połowie przez długi czas kontrolowali sytuację na boisku.

- Generalnie uważam, że z perspektywy całego dwumeczu zasłużyliśmy na ten awans - dodał szkoleniowiec. Odnosząc się do spotkania rewanżowego powiedział, że w Jagiellonia miała do przerwy dobry wynik i - choć nie utrzymywała się przy piłce przez cały czas - to kontrolowała przebieg spotkania.

Dodał, że w drugiej połowie zabrakło "zabicia meczu", czyli strzelenia trzeciego gola, choć były ku temu okazje.

- A tak to ten wynik cały czas był taki, że jedna bramka dawała jakąkolwiek nadzieję przeciwnikowi i faktycznie tak się stało, bo to jedno trafienie spowodowało u nas brak pewności siebie, u przeciwnika znowu jakieś nadzieje. To, co się stało przy tej sytuacji na 2-2, to już kompletnie napędziło tę drużynę - ocenił.

- Końcówka to już potem wiadomo, emocje, trzeba było to już dowieźć, wybronić i finalnie z końcówki nie możemy być zadowoleni, ale z dwumeczu oczywiście tak i z tego, że przechodzimy dalej - mówił Siemieniec.

Przeciwnikiem Jagiellonii w 4. rundzie eliminacji LK będzie albański zespół Dinamo Tirana, który wyeliminował chorwacki Hajduk Split. Pierwszy mecz rozegrany zostanie za tydzień w Białymstoku.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MR, PAP