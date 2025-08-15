Skandaliczny transparent izraelskich kibiców na meczu Rakowa! Polskie władze domagają się kar

Zespół z Izraela wygrał pierwsze spotkanie 1:0 w Częstochowie i to on był bliżej awansu do kolejnej rundy. Atmosfera przed rewanżem od początku była bardzo napięta. Podczas przedmeczowego treningu doszło do sprzeczki pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn. Winni zamieszania byli gospodarze, którzy przedwcześnie rozpoczęli trening - tłumaczył rzecznik Rakowa - Damian Markowski. Zwieńczeniem tego miało być czwartkowe spotkanie.

Drużyna z Częstochowy była lepiej dysponowana w tym meczu. "Medaliki" wygrały 2:0 dzięki czemu awansowały do kolejnej rundy. Maccabi grało przeciętnie, a zawodnicy skupiali się bardziej na wyrządzeniu krzywdy piłkarzom Rakowa niż na graniu w piłkę. W konsekwencji gospodarze przez większość drugiej części spotkania grali w osłabieniu.

Po ostatnim gwizdku sędziego internet obiegło zdjęcie skandalicznego transparentu, który pojawił się na izraelskiej trybunie z napisem: "Mordercy od 1939". Transparent wywołał oburzenie zarówno na boisku jak i na trybunach. Po zakończeniu spotkania doszło do przepychanek i wymiany zdań pomiędzy zespołami.

Swoje oburzenie w sieci wyrazili Prezydent RP Karol Nawrocki, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak Kamysz czy Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który zapowiedział interwencję w tej sprawie w UEFA.

