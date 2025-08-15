The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Plan transmisji The World Games na sobotę, 16 sierpnia:

Bule - Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Freestyle inline - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Motosurf - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.40) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wspinaczka - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Bule - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wspinaczka - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Softball - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Kajak-polo - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Cheerleading - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Motosurf - Polsat Sport 2, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.40) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Racquetball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Gimnastyka - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.45) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Kajak-polo - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Korfball plażowy - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Trójbój siłowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Futbol flagowy - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Flying disc - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Motosurf - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Bule - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Trójbój siłowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Breaking - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Bule - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Trójbój siłowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wyścigi dronów - Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Korfball plażowy - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Cheerleading - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.45) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Kajak-polo - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Racquetball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Gimnastyka - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.