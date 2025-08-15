Wzruszające sceny! Ukraiński siatkarz wrócił do domu po 3 latach w rosyjskiej niewoli

O bezpiecznym powrocie sportowca poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych sam Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

ZOBACZ TAKŻE: Zarząd podjął trudną decyzję. Piąta drużyna siatkarskiej ligi wycofana z rozgrywek!

"Ściągamy Ukraińców z powrotem na Ukrainę. W nowej wymianie jeńców wzięły udział 84 osoby, zarówno wojskowi, jak i cywile. Niemal wszyscy wymagają opieki medycznej i rehabilitacji. Spośród uwolnionych dziś cywili są ci, którzy byli przetrzymywani przez Rosjan od 2014, 2016 i 2017 roku, zaś spośród wojskowych sprowadziliśmy do domów obrońców Mariupola. Jestem wdzięczny wszystkim ludziom, którzy pomagają nam w dalszym uwalnianiu ukraińskich jeńców" - napisał na Instagramie Zełenski.

Nikita Kaliberda, który po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę zaciągnął się do armii, służył w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy w Mariupolu. Został pojmany przez Rosjan w 2022 roku.

Jak podaje ukraiński "Sport", na spotkanie z uwolnionym z rąk najeźdźcy Kaliberdą przyszli jego dawni koledzy z drużyny: atakujący Bohdan Tatarenko, rozgrywający Denis Kopycz i środkowy Maksym Nikołajczuk.