Znamy pierwsze półfinalistki siatkarskich MŚ! Dominacja faworytek

W całym spotkaniu podopieczne Wagnera Luiza Coppiniego Fernandesa nie miały sobie równych. Swoją wyższość zaznaczały od samego początku, wypracowując kilkupunktowe prowadzenie (8:3). Rywalki wzięły się w garść i zaczęły grać lepiej, ale wciąż nieco lepsze były Brazylijki. W samej końcówce zawodniczki z Argentyny doprowadziły do wyrównania (19:19), ale nerwowej końcówki nie było. "Canarinhos" zdobyły kolejne sześć punktów i zakończyły premierową odsłonę na swoją korzyść.

Podobnie sytuacja wyglądała w kolejnej partii. Argentynki przez niemal całego seta "trzymały się" prowadzących grę Brazylijek, ale w końcówce znów dały się zdominować. Tym razem przegrały 18:25.

W trzeciej odsłonie "Canarinhos" dokończyły to, na co zapracowały wcześniej. Rywalki nie miały już argumentów, by się im sprzeciwić, mimo że grę ciągnęła Martina Bednarek. Brazylijki były skuteczniejsze i miały więcej opcji w ataku. Wygrały cały mecz 3:0 i jako pierwsze zameldowaly się w półfinale mistrzostw świata U-21.

Młodzieżowy mundial w Indonezji rozpoczął się 7 sierpnia. Finał zostanie rozegrany 17 sierpnia. W poprzedniej edycji zmagań najlepsze okazały się Chinki.

Transmisje wszystkich meczów, począwszy od ćwierćfinałów, można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Brazylia - Argentyna 3:0 (25:19, 25:18, 25:14)