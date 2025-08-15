Znany youtuber walczy o medale na The World Games. Ma miliony subskrybentów
W reprezentacji Stanów Zjednoczonych we Flying disc gra jeden najsłynniejszych youtuberów technologicznych na świecie Marques Brownlee. Ma ponad 20 mln subskrybentów w serwisie YouTube
Marques Brownlee znany też jako MKBHD bierze udział w igrzyskach The World Games w Chengdu. Jego filmy w sieci robią miliony wyświetleń, najpopularniejszy z nich ma ponad 40 milionów odsłon.
Amerykanin w 2024 pomógł zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Świata Ultimate w Australii w 2024 roku, zdobywając decydujący punkt, która przyniosła zwycięstwo.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich.
