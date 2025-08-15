Znany youtuber walczy o medale na The World Games. Ma miliony subskrybentów

Inne

W reprezentacji Stanów Zjednoczonych we Flying disc gra jeden najsłynniejszych youtuberów technologicznych na świecie Marques Brownlee. Ma ponad 20 mln subskrybentów w serwisie YouTube

Znany youtuber walczy o medale na The World Games. Ma miliony subskrybentów
Fot. AFP
Marques Brownlee

Marques Brownlee znany też jako MKBHD bierze udział w igrzyskach The World Games w Chengdu. Jego filmy w sieci robią miliony wyświetleń, najpopularniejszy z nich ma ponad 40 milionów odsłon.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polak blisko medalu The World Games! Decydowały detale

 

Amerykanin w 2024 pomógł zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Świata Ultimate w Australii w 2024 roku, zdobywając decydujący punkt, która przyniosła zwycięstwo.

 

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MARQUES BROWNLEETHE WORLD GAMES
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Jan Malina ze złotym medalem The World Games w nurkowaniu dynamicznym z płetwami
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 