140 goli w Lidze Mistrzów. Niewiarygodny rekord, który wciąż robi wrażenie

Pierwsze trzy sezony w Champions League bez trafienia



Początki przygody Cristiano Ronaldo z Ligą Mistrzów nie zwiastowały tego, że po latach stanie się prawdziwą legendą tych rozgrywek. Zadebiutował w nich w sezonie 2003/2004 w barwach Manchesteru United. W trzech meczach uzbierał 291 minut i nie znalazł drogi do siatki.

Podobnie było w dwóch kolejnych kampaniach, w których grał kolejno 502. i 506 minut. Przełamanie przyszło w sezonie 2006/2007. Wtedy Portugalczyk strzelił trzy gole dla Czerwonych Diabłów i tak rozpoczęła się jego wyjątkowa seria.

16 sezonów z rzędu z golem w Lidze Mistrzów



Cristiano Ronaldo to absolutny fenomen. Piłkarz ten trafiał do siatki w 16. kolejnych edycjach Champions League. W tym czasie aż siedem razy osiągał wynik dwucyfrowy. Nie bez powodu nazywany jest przez ekspertów Mister Champions League. Ten tytuł doskonale pasuje do Portugalczyka, który ustanawiał kolejne rekordy.

Najlepsze liczby notował w barwach Realu Madryt. Rekordowy wynik osiągnął w sezonie 2013/2014, gdy strzelił 17 goli. Dwa lata później było ich 16. W ten sposób z roku na rok powiększał swój dorobek i zbliżał się do najlepszych w historii, aby w końcu ich prześcignąć.

Absolutny rekordzista pod względem goli w Lidze Mistrzów



Od kilku sezonów Cristiano Ronaldo kontynuuje karierę poza Europą. Pozostaje jednak absolutnym rekordzistą Ligi Mistrzów w ilości strzelonych goli. Jego dorobek to 140 trafień w 183. meczach. Daje to fantastyczną średnią.

W trakcie swojej bogatej kariery w Champions League grał dla takich klubów jak:

· Real Madryt (105 goli),

· Manchester United (21 goli),

· Juventus (14 goli).

Ostatni raz oglądaliśmy go w sezonie 2021/2022, gdy wrócił do Manchesteru United. Wówczas w siedmiu meczach strzelił sześć goli i dalej imponował skutecznością. Osiągnął wynik, który pobić będzie niezwykle trudno.

TOP 5 najlepszych strzelców Ligi Mistrzów



Najlepsi strzelcy w historii Champions League to wielkie gwiazdy światowego futbolu. Nie brakuje polskiego akcentu, ponieważ na podium plasuje się Robert Lewandowski. Doświadczony Polak wciąż chce śrubować swój wynik i w sezonie 2025/2026 będzie robił to w barwach FC Barcelony. Poniżej TOP 5 strzelców Champions League:

Cristiano Ronaldo – 140 goli (Manchester United, Real Madryt, Juventus),

Lionel Messi – 129 goli (FC Barcelona, PSG),

Robert Lewandowski – 105 goli (Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Barcelona),

Karim Benzema – 90 goli (Olympique Lyon, Real Madryt),

Raul Gonzalez – 71 goli (Real Madryt, Schalke 04).

Polsat Sport