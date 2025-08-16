51 punktów w jednym meczu! Co za występ na siatkarskich MŚ!

May Bennour była jedną z najlepiej punktujących zawodniczek już w pierwszej części czempionatu. W pięciu spotkaniach fazy grupowej zdobyła dla Algierii 82 punkty.

ZOBACZ TAKŻE: To one zagrają w finale siatkarskich mistrzostw świata! Pogromczynie Polek pokonane

Mimo to jej reprezentacja zaliczyła bardzo słaby występ i, nie wygrawszy nawet seta, przegrała wszystkie mecze: z Turcją, Włochami, Czechami, Polską i Egiptem. Algierkom pozostała zatem rywalizacja o miejsca 21-24. Tam również zupełnie sobie nie poradziły. Najpierw uległy Tunezyjkom 0:3, a w ostatnim starciu po tie-breaku musiały uznać wyższość Meksykanek.

Mimo kiepskiego występu, siatkarki z Afryki Północnej mają jeden powód do dumy. W meczu z Meksykiem po raz kolejny świetnie zaprezentowała się May Bennour. Atakująca zdobyła aż 51 punktów, co jest rekordem, jeżeli chodzi o rozgrywki FIVB. 18-latka skończyła 47 ataków, a do tego dołożyła trzy asy serwisowe i punktowy blok.

Co ciekawe, drugą najlepiej punktującą w drużynie z Algierii była Sarah Kadi, która zdobyła... dziewięć "oczek".

Mistrzostwa świata do lat 21 zakończą się 17 sierpnia.