Armand Duplantis najlepszy w Polsce! Tym razem bez rekordu świata

Z Polaków najlepiej spisał się Dawid Wegner – czwarty w rzucie oszczepem.

Warholm jest rekordzistą świata. W 2021 roku wygrał finałowy bieg na 400 m przez płotki czasem 45,94 i zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W sobotę Norweg z dużą przewagą triumfował w mityngu Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Drugi Ezekiel Ndouassel ustanowił rekord Nigerii – 47,31. Trzecie miejsce zajął Katarczyk Abderrahman Samba – 47,34. Polacy nie startowali w tej konkurencji.

Bol w biegu na 400 m ppł uzyskała najlepszy wynik sezonu – 51,91 i ustanowiła rekord Memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Druga Emma Zapletalova poprawiła rekord Słowacji – 53,58. Anna Gryc zajęła ósme miejsce – 56,38.

Bol jako rekordzistka Europy wywiązała się w Chorzowie z roli faworytki. Pewnie wygrała bieg na 400 m ppł. Nad drugą Zapletalovą miała niemal dwie sekundy przewagi. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Jasmine Jones – 53,64.

Duplantis wygrał konkurs tyczkarzy wynikiem 6,10. Później miał trzy nieudane próby na 6,20. Nie atakował swojego rekordu świata, który od paru dni wynosi 6,29. Drugi był Grek Emmanouil Karalis – 6,00. Piotr Lisek wynikiem 5,70 zajął dziewiąte miejsce.

Z Polaków startujących w sobotę w Memoriale najlepiej spisał się oszczepnik Wegner, który rzucił 81,19 i zajął czwarte miejsce. Piąty był drugi z biało-czerwonych Cyprian Mrzygłód – 81,10. Wygrał Kenijczyk Julius Yego – 83,60.

Natalia Bukowiecka czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w biegu na 400 m.

Trzy zawodniczki złamały na Stadionie Śląskim barierę 50 sekund. Wygrała Marileidy Paulino z Dominikany przed Salwą Eid Naser z Bahrajnu i Norweżką Henriette Jaeger. Mistrzyni olimpijska Paulino triumfowała z czasem 49,18. Naser straciła do zwyciężczyni 0,11 sekundy. Trzecia Jaeger uzyskała czas 49,83. Czwarta była Brytyjka Amber Anning – 50,11.

Bukowiecka już w połowie dystansu była za głównymi rywalkami i na ostatniej prostej nie zdołała odrobić strat. W tym sezonie rekordzistka Polski najlepszy wynik uzyskała 11 lipca podczas mityngu Diamentowej Ligi w Monako – 49,72.

Ewa Swoboda wynikiem 11,08 zajęła ósme miejsce w biegu na 100 m. To jej rekord sezonu. Najszybsza była Amerykanka Melissa Jefferson Wooden – 10,66.

W biegu na 1500 m najlepszy w br. czas na świecie uzyskała Gudaf Tsegay – 3.50,62. Etiopka w marcu zdobyła złoty medal halowych mistrzostw świata w Nankinie. W Chorzowie drugie miejsce wynikiem 3.54,74 zajęła Kenijka Beatrice Chebet, która w igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła dwa złote medale – na 5000 m i 10000 m.

Na 1500 m startowały też dwie Polki. 11. na mecie Klaudia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.59,66, a 12. Weronika Lizakowska uzyskała czas 4.03,65. Angelika Sarna była ósma w biegu na 800, a wynik 1.59,08 to jej nowy rekord życiowy. Brytyjka Kelly Hodgkinson wygrała uzyskując najlepszy w tym roku czas na świecie - 1.54,74.

Liderką światowych tabel jest od soboty także Kenijka Faith Kipyegon. 3000 m pokonała w czasie 8.07,04 i niespełna sekundy zabrakło jej do nowego rekordu świata w tej konkurencji.

BS, PAP