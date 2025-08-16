ATP w Cincinnati: Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Amerykańscy kibice dostali to, czego mogli się spodziewać. Takie starcie w półfinale z pewnością wzbudzi spore zainteresowanie. Zverev nie stracił jeszcze seta w Cincinnati, a do tego spotkanie z Karenem Chaczanowem zakończyło się na początku drugiego seta po kreczu Rosjanina. Można więc założyć, że Niemiec będzie bardziej wypoczęty.

Więcej czasu na korcie spędził Alcaraz, który już w swoim pierwszym meczu stracił seta. Rywalizował wtedy z Damirem Dzumhurem i wygrał 2:1. W ćwierćfinale również musiał rozegrać trzy sety - tym razem z Andriejem Rublowem.

Alcaraz i Zverev grali ze sobą 11 razy. Niemiec prowadzi 6-5.

