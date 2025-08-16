ATP w Cincinnati: Jannik Sinner - Terence Atmane. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner - Terence Atmane to półfinał turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sinner - Atmane na Polsatsport.pl.

Obecność lidera światowego rankingu na tym etapie turnieju nie jest żadnym zaskoczeniem. Sinner wygrał wszystkie cztery spotkania i nawet nie stracił seta. W półfinale także będzie zdecydowanym faworytem.

 

Jego rywal jest za to sporym zaskoczeniem. Francuz Atmane, przed turniejem 136. rakieta świata, sprawiał niespodziankę za niespodzianką. W żadnym z pięciu spotkań nie był faworytem, a mimo to ograł Yoshihito Nishiokę, Flavio Cobollego, Joao Fonsecę, Taylora Fritza oraz Holgera Rune.

 

Będzie to pierwszy mecz Włocha i Francuza.

ATP w Cincinnati: Jannik Sinner - Terence Atmane. Relacja live i wynik na żywo

