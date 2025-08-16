Głogowianie nieźle weszli w nowy sezon. Znajdują się obecnie na 6. miejscu w tabeli ligowej, a w ostatnim meczu ograli spadkowicza z Ekstraklasy ŁKS Łódź. Bardzo dobrze w sezon wszedł Ukrainiec Myroslav Mazur, który w czterech spotkaniach zanotował trzy trafienia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnik gra na środku obrony.

"Vinagre i Morishita nie są przygotowani do twardej walki, a Legii brak intensywności". Były obrońca "Wojskowych" ocenił

Rywale z Legnicy nie mogą nazwać początku sezonu niezłym. Miedź w czterech rozegranych spotkaniach nie zdobyła ani jednego punktu i straciła aż trzynaście bramek, zdobywając zaledwie cztery gole.

W ostatnim sezonie obie ekipy spotkały się dwukrotnie. W jednym meczu lepsza była drużyna z Legnicy, natomiast w drugim spotkaniu padł remis. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już o godzinie 19:30.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.

KJ, Polsat Sport