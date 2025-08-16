Betclic 1. Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń Grodzisk Mazowiecki podejmie Znicz Pruszków w piątej kolejce Betclic 1 Ligi. Będzie to starcie drużyn z dwóch różnych biegunów tabeli ligowej. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl.

Pogoń fenomenalnie weszła w nowy sezon. Mimo ostatniej porażki z Wisłą Kraków, zespół zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli. Przed kolejnym meczem wydają się być zdecydowanym faworytem.

 

Dla Znicza będzie to pierwszy mecz po batutą nowego szkoleniowca. Zespół do tej pory zajmuje ostatnie miejsce w lidze z zerowym dorobkiem punktowym. Po zmianie na ławce trenerskiej wszyscy w Pruszkowie liczą, że poprawę w grze drużyny zauważą już w kolejnym meczu ligowym.

 

Obie ekipy ostatnio spotkały się w styczniu. Wtedy w meczu towarzyskim drużyna z Grodziska Mazowieckiego zwyciężyła wynikiem 4:0. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już o 19:30 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o 19:30. 

KJ, Polsat Sport
