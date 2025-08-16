Co za dzień! Dwóch polskich skoczków na podium w Wiśle
Maciej Kot wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Drugi był Austriak Niklas Bachlinger, a trzeci Kamil Stoch.
Kot prowadził po pierwszej serii. Po skoku na 127,5 m uzyskał 131,4 pkt. W drugiej skoczył 132,5 m i mógł świętować zwycięstwo w zawodach.
ZOBACZ TAKŻE: Mistrz olimpijski zadebiutuje w nowym sporcie
W finałowej "30" oprócz Kota i Stocha znaleźli się trzej inni biało-czerwoni: Dawid Kubacki ukończył konkurs na 10. miejscu, zaś Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła ex aequo na 12.
Do drugiej serii nie awansował Paweł Wąsek (32. miejsce).
Z dziewięciu Polaków, którzy przystąpili do kwalifikacji awansu nie uzyskali: Jakub Wolny (był w nich 52.), Klemens Joniak (59.) i Andrzej Stękała (60.). Wystartowało 64 zawodników. W tej części zawodów najlepszy był Słoweniec Lovro Kos (skoczył 128,0), a piąty wynik uzyskał Stoch (125,0).Przejdź na Polsatsport.pl