Dwie czerwone kartki! Udany start sezonu piłkarzy Barcelony

Goście już w 7. minucie objęli prowadzenie. Bardzo aktywny od początku Lamine Yamal wrzucił piłkę w pole karne, a tam Raphinha główką bez trudu pokonał bramkarza Leo Romana.

Mallorca, 10. zespół poprzedniego sezonu, też miała swoje szanse. Jeszcze w pierwszej połowie Kosowianin Vedat Muriqi strzelił wprost w debiutującego między słupkami "Dumy Katalonii" Joana Garcii. Po chwili na stadionie zawrzało. Sędzia nie przerwał gry po tym, gdy na murawę upadł trafiony piłką w głowę obrońca gospodarzy Antonio Raillo. Sytuację wykorzystał Ferran Torres (23.), który podwyższył na 2:0.

Nie był to koniec problemów drużyny Jagoba Arrasate, gdyż tuż przed przerwą filar defensywy Manu Morlanes ujrzał drugą żółtą kartkę, a w efekcie czerwoną. Podobna kara spotkała wkrótce Muriqiego, który w niebezpieczny sposób zaatakował wychodzącego z bramki Garcię.

W drugiej części gra przeważnie toczyła się na połowie gospodarzy. Okazji do zmiany wyniku nie brakowało. Jednak albo piłkarze Barcelony strzelali niezbyt precyzyjnie, albo Roman stawał na wysokości zadania. Wreszcie w doliczonym czasie Yamal po indywidualnej akcji dokładnie przymierzył zza pola karnego i ustalił rezultat.

W protokole meczowym zabrakło dwójki Polaków. Z przyczyn proceduralnych Wojciech Szczęsny nie został jeszcze potwierdzony do rozgrywek La Liga. Z kolei Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją mięśnia uda lewej nogi.

Inny z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu Real Madryt we wtorek podejmie Osasunę Pampeluna.

Mallorca - FC Barcelona 0:3 (0:2)



Bramki: Raphinha 7, Torres 23, Yamal 90+4.

Mallorca: Roman - Morey Bauza (46 Mascarell), Raillo, Valjent, Mojica (90+1 Lato) - Morlanes, Sanchez - Asano (46 Joseph), Torre (46 Rodriguez), Darder (83 Salas) - Muriqi.

Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi (69 Gavi), Balde (68 Torrents) - Pedri, de Jong - Yamal, Lopez (46 Olmo), Raphinha (90+4 Yamal) - Torres (69 Rashford).

Żółte kartki: Morey Bauza, Morlanes, Torre - Raphinha.

Czerwone kartki: Morlanes, Muriqi.

BS, PAP