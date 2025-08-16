Grbić oficjalnie to ogłosił! Dwóch siatkarzy opuściło zgrupowanie reprezentacji Polski

Siatkówka

Bartłomiej Bołądź i Mateusz Poręba opuścili zgrupowanie reprezentacji Polski siatkarzy w Zakopanem. Selekcjoner Nikola Grbić zdecydował się zawęzić trenującą grupę do 16 zawodników.

Fot. PAP
Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do zbliżających się mistrzostw świata w Zakopanem. Turniej zostanie rozegrany we wrześniu na Filipinach i choć selekcjoner Nikola Grbić ma do dyspozycji znacznie szerszą kadrę niż wymagany na mundial skład, to właśnie zdecydował się zrezygnować z dwójki zawodników.

 

Mowa o Bartłomieju Bołądziu i Mateuszu Porębie, którzy nie będą uczestniczyli w dalszych przygotowaniach.


- Dziękuję Bartkowi i Mateuszowi za miesiące wspólnej pracy. Bardzo doceniam ich wkład i zaangażowanie w pierwszą część sezonu, których efektem jest złoty medal Siatkarskiej Ligi Narodów - powiedział Grbić cytowany przez oficjalną stronę internetową Polskiego Związku Piłki Siatkowej.


Jak zaznaczono w komunikacie, obaj zawodnicy pozostają do dyspozycji trenera, w przypadku kontuzji któregoś z graczy.


To nie pierwsza zmiana w składzie podczas zgrupowania do jakiej doszło w ostatnim czasie. W sobotę 9 sierpnia Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia jednego z naszych reprezentantów. Jak się okazuje, z problemami zdrowotnymi zmaga się Maksymilian Granieczny. Przez to na zgrupowaniu w Zakopanem pojawił się Mateusz Czunkiewicz.

