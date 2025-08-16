LaLiga: RCD Mallorca - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo
RCD Mallorca - FC Barcelona to spotkanie w ramach pierwszej kolejki LaLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl
Ruszają zmagania ligowe w Hiszpanii. Barcelona wystąpi w nich w roli faworyta, broniąc tytułu mistrza kraju z zeszłego roku.
"Duma Katalonii" znakomicie spisała się przed sezonem. Podczas tournee w Azji, rozgrywała serię spotkań, zdecydowanie wygrywając z Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu FC, a także już w Hiszpanii pokonała włoskie Como 1907.
Mallorca w trakcie przygotowań do sezonu również podejmowała rywali w meczach towarzyskich. Podopieczni Jagoby Arrasate pokonali m.in. Hamburger SV, Al-Ahli Dubai, czy UD Poblense.
W inauguracyjnym spotkaniu nie zobaczymy ani Roberta Lewandowskiego, ani Wojciecha Szczęsnego. Polski napastnik zmaga się z kontuzją mięśniową w lewej nodze, natomiast bramkarz mimo iż przedłużył kontrakt, nie został zarejestrowany do rozgrywek. Wątpliwy jest również występ Marcusa Rasforda z tego samego powodu.
- Nie jestem zadowolony z tej sytuacji, ale znam ją i wierzę w klub – oświadczył w piątek trener Barcelony Hansi Flick.
Relacja live i wynik na żywo meczu RCD Mallorca - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.
