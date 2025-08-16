Milan - Bari. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Milan wchodzi do gry, jeśli chodzi o rywalizację w Pucharze Włoch. W niedzielę ekipa z Mediolanu zmierzy się z drugoligowym Bari. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.
Za Milanem rozczarowujący sezon. Słynny klub zajął dopiero ósme miejsce w tabeli Serie A i tym samym już od tak wczesnej rundy rozpoczyna rywalizację w Pucharze Włoch.
Latem w Mediolanie doszło do sporych zmian. Sergio Conceicao przestał pełnić funkcję trenera drużyny, a zastąpił go Massimiliano Allegri, po wieloletniej przerwie wracając do Milanu. Odeszli też między innymi Theo Hernandez czy Tijjani Reijnders.
Pierwszym rywalem Milanu podczas Coppa Italia 2025/2026 będzie drugoligowe Bari.
Transmisja meczu Milan - Bari w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek w niedzielę o godzinie 21.10.